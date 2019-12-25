Безопасность очного обучения обошлась Смольному в 6 млрд рублей

Школьники будут приходить на уроки в разное время.

В Петербурге городские власти выделили на безопасность очного учебного процесса 6 миллиардов рублей. Информацию о начале учебного года в школах на своей странице "ВКонтакте" дал глава Северной столицы Александр Беглов.

Как рассказал губернатор, ученики разных классов будут приходить в школу и уходить из неё в разное время. В образовательных учреждениях будут открыты дополнительные входы, ученикам должны измерять температуру. По данным Piter.TV, в некоторых школах Петербурга уже опубликовано расписание входа в школу, согласно ему, дети будут входить по очереди, начиная с 8:20 и заканчивая в 10:00.

Также Беглов обратился к родителям учеников и призвал их "объединить усилия в разъяснении мер безопасности".

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