Линейки по 30 минут: как будет проходить День знаний в школах Выборгского района

1 сентября в Выборгском районе будет проходить с учетом требований Роспотребнадзора.

С 1 сентября школы Выборгского района открываются и будут учить ребят в очном формате, но при соблюдении всех требований Роспотребнадзора: регулярной дезинфекции, проверке температуры у учеников, обеспеченности антисептиками. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Проведение Дня знаний закрепили в постановлении правительства Ленинградской области №573 от 13 августа. Эпидемиологическую обстановку в районе тоже будут учитывать. Так, согласно постановлению, продолжительность школьных линеек составит не более 30 минут. Количество участников – не более 240 человек одновременно, включая гостей и родителей.

Как сообщает Комитет образования администрации МО "Выборгский район", линейки будут проходить в соответствии с графиком, который разработает каждая школа, а также будут определены классы-участники, количество обучающихся и время проведения.

В большинстве школ праздничные мероприятия начнутся в 10 часов утра. Исключения составляют 4 учреждения: СОШ № 6 (п. Калинино) - 9.00; СОШ № 6 г. Выборг - 11.00; СОШ № 7 - 11.00; СОШ № 10 - 9.00.

Отметим, что для всех присутствующих обязательно наличие масок.

С началом учебного года основная часть детей будет обучаться в первую смену. За каждым классом школы закрепят отдельное помещение, в котором будут проходить все уроки. Исключение - занятия, требующие специального оборудования. При входе в здание школы ежедневно будет осуществляться термометрия для педагогов и учащихся. Также будут утверждены графики посещения столовой, проветривания помещений, обеззараживания воздуха.

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Фото: правительство Ленинградской области