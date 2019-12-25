Выборгский родник на Светогорском шоссе дополнят крытым павильоном

Для жителей обустроили более комфортный подход к воде.

Через 2 месяца над выборгским родником завершится возведение нового павильона. В данный момент уже готовы временный помост и труба для забора воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации выборгского района.

Планируется, что нижние бетонные опоры облицуют натуральным камнем. Кроме того, для жителей станет более доступным подход к воде и ступеньки.

Идея благоустройства родника была всегда актуальна для горожан. В связи с этим во время строительства объездной дороги по просьбе администрации Выборгского района был благоустроен подъезд к роднику и площадка перед ним. Сейчас по просьбам жителей планируется благоустроить территорию и создать более комфортные условия для набора воды. отметил помощник главы районной администрации Олег Лиховидов

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО