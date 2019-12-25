В расписание автобусов Выборга внесены изменения

Изменения вступят в силу с 27 августа.

С 18 августа автобусы №1 /6, №2, №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №17 будут следовать по обновленным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Новое расписание выглядит следующим образом:

В будние дни маршрут №2 от ул. Декабриста Лунина отправится в 6:15, 7:20, 8:30, 11:20, 14:10, 15:20,16:55,18:30. От Госпиталя: в 6:45, 7:55, 9:05, 12:10, 14:45, 16:15, 17:35, 19:20.

В выходные график движения будет следующим:

От ул. Декабриста Лунина: 6:15, 7:20, 8:30; от Госпиталя: 6:45, 7:55, 9:05.

Из Выборга автобусы, следующие по маршруту№4, будут отправляться в субботу и воскресенье в 10:00, а также в пятницу, субботу, воскресенье в 18:10. Из СНТ "Эрудит" они выдвинутся в субботу и воскресенье в 11:00, и в пятницу, субботу, воскресенье в 19:00.

Маршрут №5 от Декабриста Лунина: 8:15, 9:15,10:15, 11:15, 14:15, 14:55

Расписание маршрута №7 от Бассейна в 6:55, 8:00, 16:20, 17:40; от Таммисуо: в 7:25, 8:40, 17:00, 18:20.

В выходной день маршрут №7 от Бассейна отправится в 6:55, 8:00; от Таммисуо: в 7:25, 8:40.

В будние дни маршрут №9 от Гагарина, 16 отправится в 7:00, 7:45, 8:25, 15:20, 16:20,17:00,17:40; от Лазаревки в 7:00, 7:45, 8:25, 16:00, 17:00, 17:40.

В выходной день от Гагарина, 16 отправится в 7:00,7:45, 8:25; от Лазаревки в 7:00, 7:45, 8:25.

Ранее мы сообщили о том, что построенный на Выборгском судостроительном заводе траулер "Баренцево море" вышел в балтийские воды.

Фото: Pixabay



