Построенный на Выборгском судостроительном заводе траулер "Баренцево море" вышел в балтийские воды

Предполагается, что судно станет крупнейшим объектом донного промысла в Северном бассейне.

Головной траулер-процессор проекта "Баренцево море" вышел в воды Балтийского моря на ходовые испытания. Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

Отметим, что судно было проектировано на Выборгском судостроительном заводе. Оно стало крупнейшим траулером проекта KMT01 за последние 30 лет. "Баренцево море" располагает траловым комплексом для освоение донных промысловых объектах и крупнохозяйственных бассейнах.

Ожидается, что суда подобного типа будут одними из крупнейших в Северном бассейне из тех, что занимаются донным промыслом.

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Фото: Пресс-служба ВСЗ