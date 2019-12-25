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В Выборгском районе стартует конкурс на знание истории и культуры Греции
Сегодня, 17:00
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Veskathy

В Выборгском районе стартует конкурс на знание истории и культуры Греции

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Мероприятие приурочено к перекрестному Году языка и литературы России и Греческой республики.

С 1 – 30 сентября стартует районный этап конкурса на знание истории и культуры Греческой Республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 

Организатором выступит комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с комитетом по внешним связям Ленинградской области и Генеральным консульством Греческой Республики в Санкт-Петербурге.  

Принять участие могут ученики 5-11 классов общеобразовательных учреждений Ленинградской области. Для этого нужно написать эссе на одну из тем: "Влияние наследия Древней Греции на русскую литературу" или "Слова греческого происхождения в современном русском языке".

Отметим, что для отбора в региональном этапе муниципальные районы смогут подать не более трех работ-победителей первого этапа. Региональный этап пройдет с 12 по 30 октября.

Ранее мы писали о том, что досрочное голосование в Ленобласти начнется 11 сентября.

Фото: greekreporter.com

Теги: выборг, культура греции
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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