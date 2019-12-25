Досрочное голосование в Ленобласти начнется 11 сентября

Избиратели могут проголосовать как в помещениях для голосования, так и вне помещений - на дому, придомовых территориях и территориях общего пользования.

11 и 12 сентября в Выборге пройдут досрочное голосование на выборах губернатора Ленобласти и депутата ЗАКСа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

И на выборах Губернатора Ленинградской области, и на дополнительных выборах депутата ЗАКСа избиратели cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке в Ленинградской области вне зависимости от места регистрации. Также можно будет проголосовать на дому, придомовых территориях и территориях общего пользования.

В случае, если избиратель не может посетить место для голосования, ему необходимо подать заявление о голосовании на дому по месту регистрации с 3 сентября.

Отметим, что всю информацию по предстоящим выборам можно найти на сайте ТИК Выборгского района.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжается фестиваль "Средневековые дни".

Фото: администрация МО "Выборгский район".