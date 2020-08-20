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В Выборге проходит второй день фестиваля "Средневековые дни"

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Зрители наблюдают за сражениями пикинеров.

В четверг, 20 августа, на территории Анненских укреплений в Выборге стартовал второй день фестиваля "Средневековые дни". Мобильный корреспондент Piter.TV посетил место гуляний и оценил мастерство воинов-пикинеров, выступление которых завершилось несколько минут назад. 

Пикинеры являлись одним из самых распространенных видов пехотинцев в Европе XVI — начала XVIII веков: они вели бой, используя пики 5-6 метров в длину.

Напомним, что для всех посетителей трехдневного фестиваля работает большая средневековая ярмарка, где можно найти необычные сувениры - от маски чумного доктора до средневековых кушаний.

Кроме того, собравшиеся могут освоить навыки кузнеца, метателя копья, оружейника и других мастеров.Ближе к вечеру, с 18:20 до 19:00, на арене пройдут состязания конных рыцарей.

Ранее мы рассказали о том, что центральные улицы Выборга перекроют для проведения Дня города.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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