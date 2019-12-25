Фестиваль «Средневековые дни в Выборге»: рыцари, благородные леди и бродячие артисты

Традиционный праздник для любителей средневековых состязаний будет проходить на Анненских укреплениях и на Замковом острове.

Фестиваль "Средневековые дни в Выборге" 2020 откроется 19 августа в 11:00 и продлится до вечера 23 августа. В мероприятии поучаствуют клубы исторической реконструкции XIV – XV веков. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Праздник будет проходить на территории Анненских укреплений, где состоится главное событие праздника - рыцарский турнир. На Замковом острове развернется ярмарка, на которой все желающие смогут не только приобрести сувениры, но и обучиться у мастеров новым навыкам.

Более полно погрузиться в атмосферу средневековья помогут выступления уличных театров и исполнителей средневековой музыки. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах средневековой тематики и посетить площадку "Живая история XV века".

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Фото: Выборгский объединенный музей-заповедник.