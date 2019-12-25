Центральные улицы Выборга перекроют для проведения Дня города

22 августа в Выборге пройдет День города. Как сообщила администрация Выборгского района, в связи с событием планируются перекрытие сразу нескольких улиц в центре города.
Так, движение транспорта будет ограничено с 21 августа 19.00 и до 22 августа 22.30:
- пр. Суворова (от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе);
- пр. Ленина (от Московского пр. до ул. Пионерской);
- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова);
- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- проезд между домами 4 и 6 по ул. Ушакова;
- ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Северной и от ул. Северной до ул. Ростовской);
- пер. Николаева (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);
- пер. Рыбный (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);
- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Крепостной);
- Банковский проезд (от ул. Пионерской до ул. Крепостной);
- ул. Красноармейская (от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Крепостной);
- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской);
- ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской).
Добавим, что вход на Рыночную площадь будет осуществляться через рамки металлоискателя. Запрещено проносить с собой колющие и режущие предметы, а также тару из стекла, пластика и железа.
Ранее мы писали о том, что глава администрации Выборгского района провел прием граждан.
Фото: администрация Выборгского района
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