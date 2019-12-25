Центральные улицы Выборга перекроют для проведения Дня города

Движение транспорта будет ограничено с 21 по 22 августа.

22 августа в Выборге пройдет День города. Как сообщила администрация Выборгского района, в связи с событием планируются перекрытие сразу нескольких улиц в центре города.

Так, движение транспорта будет ограничено с 21 августа 19.00 и до 22 августа 22.30:

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе);

- пр. Ленина (от Московского пр. до ул. Пионерской);

- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова);

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- проезд между домами 4 и 6 по ул. Ушакова;

- ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Северной и от ул. Северной до ул. Ростовской);

- пер. Николаева (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);

- пер. Рыбный (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);

- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Крепостной);

- Банковский проезд (от ул. Пионерской до ул. Крепостной);

- ул. Красноармейская (от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Крепостной);

- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской);

- ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской).

Добавим, что вход на Рыночную площадь будет осуществляться через рамки металлоискателя. Запрещено проносить с собой колющие и режущие предметы, а также тару из стекла, пластика и железа.

Ранее мы писали о том, что глава администрации Выборгского района провел прием граждан.

Фото: администрация Выборгского района

