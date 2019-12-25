Глава администрации Выборгского района провел прием граждан

Большая часть обращений касалась земельных вопросов.

Сегодня, 19 августа в администрации Выборгского района состоялся прием граждан. В нем также принимали участие представители профильных комитетов и отделов.

В основном жители обратились к главе администрации по земельным вопросам, но также коснулись и вопросов содержания домов.

Так, жители дома № 8 по улице Северной в Выборге обратились с просьбой установить лифты в подъездах. Согласно обследованию ООО "Лифтремонт", возможность установки лифта в многоквартирном доме имеется, но дом не включен в региональную программу капитального ремонта, в рамках которой проходит установка лифтового оборудования.

В ходе разговора глава администрации объяснил, что эту проблему можно решить, внеся изменения в региональную программу ТСЖ "Северная, 8". Для этого необходимо предоставить в районную администрацию соответствующий пакет документов.

Также от жителей дома поступила просьба о регулярном вывозе мусора. В этой связи в обслуживающую организацию отделом благоустройства районной администрации направлено обращение об усилении контроля за своевременным вывозом мусора.

Геннадий Орлов отметил, что в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" разработан проект благоустройства дворовой территории по улице Северной, 8. Стоимость работ составляет более 2 млн. 700 тыс. рублей.



Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем города и района.

Фото: администрация МО "Выборгский район"