Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем города и района

Канал Piter.TV приводит полный текст торжественного обращения главы района и главы администрации Выборгского района.

От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником - Днем города Выборга и Выборгского района!

Наша малая родина славится богатой многовековой историей и культурными традициями, она известна в России и далеко за ее пределами. Все, чем знаменит Выборгский район, – заслуга многих поколений людей. Среди них те, кто сражался здесь в годы Великой Отечественной войны, кто восстанавливал его в послевоенное время и продолжает нести славную трудовую эстафету, хранить духовную красоту сегодня.

Уважительное отношение к прошлому, понимание требований времени и желание двигаться вперед - вот основа наших сегодняшних и будущих достижений. Вместе мы развиваем промышленность и сельское хозяйство, строим дороги и спортивные объекты, благоустраиваем территории. Все это - результат нашей совместной работы.

Выражаем слова благодарности всем активным жителям Выборгского района, которые вкладывают силы и душу во благо его процветания, приносят ему славу своими трудовыми, спортивными и творческими успехами. От всех нас зависит и завтрашний день выборгской земли. Впереди много серьезных задач по благоустройству нашего общего дома. Уверены, что совместными усилиями мы сможем все их решить, и летопись нашей малой родины продолжит пополнятся новыми яркими именами, добрыми и памятными событиями.

Искренне желаем Выборгу и Выборгскому району прекрасного будущего, новых достижений и побед, а всем жителям - здоровья, благополучия, мира, добра, и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Глава муниципального образования "Выборгский район"

Д.Ю. Никулин

Глава администрации

муниципального образования "Выборгский район"

Г.А. Орлов