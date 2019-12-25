Американский президент Джо Байден назвал главную террористическую угрозу для США. Такое заявление политик сделал в рамках своего первого обращения "О положении страны" перед Конгрессом. По мнению главы Белого дома, большой проблемой для общества является распространения идеи о превосходстве белой расы.
Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства.
Джо Байден, президент США
Политик напомнил, что Вашингтон останется на страже по отношению ко внешним и внутренним угрозам для национальной безопасности США, "откуда бы они не исходили". Он добавил, что специалисты фиксируют присутствие боевиков из запрещенных террористических организаций в Йемене, Сирии, Сомали, в других странах Африки, Ближнего Востока.
Байден заявил о цели "победить в XXI веке".
Фото: Белый дом
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