Политик призвал коллег бороться против расистских идей.

Американский президент Джо Байден назвал главную террористическую угрозу для США. Такое заявление политик сделал в рамках своего первого обращения "О положении страны" перед Конгрессом. По мнению главы Белого дома, большой проблемой для общества является распространения идеи о превосходстве белой расы.

Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства. Джо Байден, президент США

Политик напомнил, что Вашингтон останется на страже по отношению ко внешним и внутренним угрозам для национальной безопасности США, "откуда бы они не исходили". Он добавил, что специалисты фиксируют присутствие боевиков из запрещенных террористических организаций в Йемене, Сирии, Сомали, в других странах Африки, Ближнего Востока.

Байден заявил о цели "победить в XXI веке".

Фото: Белый дом

