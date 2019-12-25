Американский президент Джо Байден заявил о цели "победить в XXI веке". Такое заявление глава Белого дома сделал в рамках выступления перед Конгрессом, известное как обращение "О положении страны". Мероприятие транслировалось YouTube-каналом администрации.
Политик заявил конгрессменам, что Вашингтон поставил перед собой задачу "победить", поэтому стремится к конкуренции с другими странами. Основным противником Байден считает Китай. Он призвал сограждан отказаться от поляризации в обществе и расколов между партиями. Спикер уверен, что американцам следует бороться не друг против друга, а с остальным миром.
Байден: Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы.
Фото: Белый дом
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