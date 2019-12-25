Байден: Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы

Президент США рассказал о политике страны по отношению к России.

Байден: США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы. Об этом глава Белого дома сообщил в рамках выступления в Конгрессе с обращением "О положении страны". По словам политика, между сторонами имеются острые разногласия, но администрация Байдена готова реагировать на поведение, которое считает недружественным. В рамках своей речи спикер смог выговорить слово "эскалация" с четвертой попытки.

Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит. Но я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее их действия будет иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались. Джо Байден, президент США

Американский лидер напомнил, что уже реагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в президентские выборы в США, а также на кибератаки на государственные учреждения и частный сектор. Байден уточнил, что уверил Россию в том, что Вашингтон ответит, после чего СШа ввели односторонние антироссийские санкции.

Медведеву не понравились высказывания Байдена о Путине.

Фото: Белый дом