Президент США сделал ошибку в слове "флаг".

Американский президент Джо Байден нецензурно выругался во время выступления. На это обратили внимание местные журналисты с канала END GAME на YouTube-платформе. В ролике зафиксировано, что политик запнулся во время выступления, пытаясь произнести фразу "нацистские флаги". Он сделал ошибку в слове "flag". В результате у главы Белого дома получилось ругательство, которым обозначают лица нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инцидент произошел в тот момент, когда американский лидер говорит о проблеме, связанной с приверженцами теории о превосходстве белой расы и населения, поддерживающем идеи нацизма.

Ранее Байден по ошибке неправильно произнес фамилию Владимира Путина. Байден снова перепутал слова во время выступления.

Видео: YouTube/END GAME