Байден снова перепутал слова во время выступления

Американский президент по ошибке заменил слово "салон" на "салун".

Американский президент Джо Байден перепутал слова во время выступления. В рамках выступления, посвященного борьбе с распространением коронавируса, политик оговорился. Вместо слова "салон" он произнес "салун". Это зафиксировано в контексте отрывка речи о сознательности граждан, которые принимают участие в массовой вакцинации. В качестве примера он привел один из салонов красоты в штате Огайо.

Директор салона потратила силы и время, чтобы ее сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна, сотрудники… Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию. Джо Байден, президент США

Джо Байден в речи о России перепутал фамилию Владимира Путина.

Фото: Белый дом