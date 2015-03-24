Также американский политик оговорился в слове "деэскалация".

Американский президент Джо Байден в речи о России перепутал фамилию Владимира Путина. Ролик с оговоркой лидера Белого дома размещен на официальной странице администрации Вашингтона. Также политик случайно назвал эскалацию вакцинацией. Он заявил, что США не хотят запускать цикл "вакци... эскалации и конфликта с Россией".

После этого Джо Байден еще раз заговорился, произнеся фамилию российского коллеги неправильно. Он произнес перед нацией что-то вроде фразы "президент Клутин". После этого американский президент поправил себя.

Ранее Джо Байден в общении с журналистами называл себя "машиной ляпов" из-за регулярных неумышленных оговорок, которые фиксируются в его речи.

Байден заявил, что США изучают вариант санкций против "Северного потока - 2".

Фото и видео: Белый дом