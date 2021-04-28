Медведеву не понравились высказывания Байдена о Путине

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются неподобающими. Об этом он сообщил эфире VKLive на платформе социальной сети "Вконтакте".
Напомним, ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия должна ответить за якобы свои вмешательства выборы в США, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он главу РФ "убийцей".
На мой взгляд, вообще ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно.
Дмитрий Медведев, Зампредседателя Совбеза России
По словам Медведева, использование таких выражений для оценки своих коллег и партнеров, это "тупиковая история".
Ранее Медведев назвал Навального политическим проходимцем.
Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым
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