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Медведеву не понравились высказывания Байдена о Путине

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Он считает это "тупиковой историей".

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина являются неподобающими. Об этом он сообщил эфире VKLive на платформе социальной сети "Вконтакте".

Напомним, ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Россия должна ответить за якобы свои вмешательства выборы в США, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он главу РФ "убийцей".

На мой взгляд, вообще ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно.

Дмитрий Медведев, Зампредседателя Совбеза России

По словам Медведева, использование таких выражений для оценки своих коллег и партнеров, это "тупиковая история".

Ранее Медведев назвал Навального политическим проходимцем.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым

 
Теги: байден назвал путина убийцей, владимир путин, джо байден, дмитрий медведев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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