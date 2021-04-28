Чиновник считает, что правительство ставит в приоритет социальную сферу и медицину, а не переезд госслужащих.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что Москву "нужно разгружать" от чиновников. Такое заявление чиновник сделал в эфире VKLive на платформе социальной сети "Вконтакте". Гость проекта призвал адекватно оценивать затраты на то, чтобы государственные служащие постепенно перемещались в регионы.

Если говорить о массированном перетоке чиновников из центра Москвы, то я до сих пор считаю, что Москву нужно разгружать. Но если говорить о переезде госслужащих, то тут нужно оценивать адекватность затрат. Скажем по-честному, это большие деньги. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Чиновник уточнил, что перед правительством стоит решение того, направить ли эти средства на реализацию социальных программ, медицину или выбрать вопрос переезда чиновников в другие места. Медведев надеется, что в будущем кабмин сможет решить эту проблему. При этом по стране ведется процесс децентрализации власти. Спикер напомнил, что судебные учреждения переведены из столицы в Петербург.

Медведев заявил о движении мира к четырёхдневной рабочей неделе.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым