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Медведев заявил о движении мира к четырёхдневной рабочей неделе

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Чиновник считает, что у людей должно быть больше свободного времени.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о движении мира к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление чиновник сделал в эфире VKLive на площадке социальной сети "ВКонтакте". Гость программы напомнил, что в советское время по сути граждане работали шесть дней подряд. В современном обществе меняются условия по производительности труда благодаря роботизации. также спикер отметил изменение социального и экономического укладов, при которых свободного времени у населения должно быть больше.

Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении.

Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Напомним, что в интервью для "Комсомольской правды" Медведев упоминал, что те сотрудники, которые работают в удаленном режиме, не обязаны "пахать" с утра до ночи", Он также уверен, что рабочую неделю следует сокращать.

Медведев: BLM в США стало инструментом противодействия республиканцам.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым

Теги: дмитрий медведев, работа, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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