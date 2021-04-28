Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Чиновник считает, что деятельность оппозиционера противоправна.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал российского оппозиционера Алексея Навального политическим проходимцем. Такое заявление чиновник сделал в эфире VKLive на платформе социальной сети "Вконтакте". По мнению гостя проекта, блогер делает попытки построить политическую карьеру на ложной аргументации.

Вы упоминали про Навального. Я, честно, сказать, неоднократно давал ему характеристику. Сейчас он находится в местах не столь отдаленных, я все равно считаю, что он пытается выстроить свою карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации. Дмитрий Медведев, экс-президент РФ

Эксперт подчеркнул, что Алексей Навальный надеется вовлечь в деструктивную деятельность большее количество людей, а также молодежную категорию, которая "только делает первые шаги в жизни". Позицию оппозиционера Медведев назвал противоправной, которая должна получать жесткий ответ со стороны государства.

Медведев считает, что Москву "нужно разгружать" от чиновников.

Видео: Вконтакте / #VKLive c Дмитрием Медведевым