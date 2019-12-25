Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, последние новости: погиб 51 человек

Piter.TV собрал в одном материале последние новости о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе возобновились горноспасательные работы

Утром 26 ноября на шахте "Листвяжная" возобновились горноспасательные работы. Паралалльно спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара – пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В ходе спасательной операции был найден живой 51-летний Александр Заковряшин – помощник командира взвода спасателей. Спасенного мужчину доставили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Врачи уточнили, что сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как тяжелое. Зафиксировано общее переохлаждение организма пациента, отравление продуктами горения, обезвоживание. Дважды спасенный человек терял сознание. Пока что он не может объяснить, как ему удалось выбраться из шахты. Сын спасателя уже собирался в субботу выехать из Петербурга на похороны отца.

При заборе проб, разведке, пониманию ситуации и разрушений внутри шахты был обнаружен спасатель Александр Заковряшин – наш медик. Спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы. Александр Чуприян, врио главы МЧС России

В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погиб 51 человек

В настоящее время погибшими числятся 51 человек (46 шахтеров и 5 спасателей). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Погибшие горноспасатели будут посмертно награждены Орденами мужества.

В больницах все еще находятся 38 человек, из них 11 горноспасателей. У одного из пациентов медики зафиксировали черепно-мозговую травму. Также есть 10 человек с отравлением. Губернатор региона заявил, что на время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты.

Фото: ВКонтакте / Сергей Цивилев

Глава Кемеровской области также вновь встретился с родственниками погибших. За каждым из них закреплен работник социальной службы, который будет помогать и информировать об обстановке на шахте.

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Следующую встречу с близкими пострадавших договорились провести во вторник, 30 ноября, в 10:00 – к этому времени должна появиться ясность о перспективе дальнейших работ. Сергей Цивилев

В Грамотеино, Кемерово, Новокузнецке и Москве организовали стихийные мемориалы в память о погибших на шахте "Листвяжная"

В Грамотеино жители несут цветы к мемориалу работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте "Комсомолец". В Москве люди несут цветы, оставляют свои соболезнования возле представительства Правительства Кузбасса при Правительстве РФ. В Кемерово стихийный мемориал организован у монумента "Память шахтерам Кузбасса", созданного Эрнстом Неизвестным. В Новокузнецке цветы возлагают к памятнику "Шахтерам-воинам шахты имени Димитрова".

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Президент России Владимир Путин, глава российского правительства Михаил Мишустин, губернатор Петербурга Александр Беглов и Патриарх Кирилл выразили соболезнования семьям горняков, которые погибли в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Ранее Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Траур будет длиться с 26 по 28 ноября.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" переданы в центральный аппарат

Накануне в Кемеровской области задержали 47-летнего директора, 59-летнего первого его заместителя и 36-летнего начальника участка ООО "Шахта "Листвяжная". Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение промышленной безопасности на опасных производственных объектах (по ч.2 ст. 217 УК РФ).Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись. пресс-служба Следственного комитета РФ

Также следствием усматриваются признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. По версии следствия, в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Установлено, что инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке.

Фото: Следственный комитет России

В связи с трагедией Сергей Цивилев поручил всем предприятиям Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, провести безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность.

Причины аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительной информации, стал взрыв метана. Такую версию озвучил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться. Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ

Как рассказал один из пострадавших Михаил Поздняков, в какой-то момент шахтеры услышали хлопок, после чего последовала гарь.

Фото: ВКонтакте / Сергей Цивилев

Напомним, утром (в 5 утра по московскому времени) 25 ноября на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа Кемеровской области на глубине 250 метров произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горнорабочих. На поверхность удалось вывести 237 человек.

Главное фото: wikipedia.org