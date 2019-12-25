Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Президент поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в ЧП горнякам.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, которые погибли шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в ЧП шахтерам.

Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что глава российский лидер уже получил доклады о произошедшем на шахте от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа Кемеровской области на глубине 250 метров произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. На данный момент в медицинском учреждении оказывается помощь 40 горнякам, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В результате ЧП погибли 11 человек. Глава региона Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.

Ранее мы сообщали, что врио главы МЧС Чуприян вылетел в Кузбасс.

Фото: kremlin.ru