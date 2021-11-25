Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Кузбасс, где произошла авария на шахте

На производственный объект направилась оперативная группа.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Кемеровскую область, в которой произошло ЧП на шахте "Листвяжная". Известно, что в 12 часов борт экстренного ведомства вылетел вместе с психологами, медиками и оперативной группой в Кузбасс. Такое заявление специалист сделал в рамках срочного заседания рабочей бригады правительственной комиссии.

Также стало известно о том, что власти Кемеровской области помогут родственникам погибших при ЧП в шахте. Трагедия произошла около 08:30 утра по местному времени (в 04:30 по московскому времени) в районе поселка городского типа Грамотеинский города Белово. На момент возгорания на объекте трудились 285 сотрудников. Пострадали свыше 40 человек. Известно о гибели девяти рабочих.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, СК РФ

