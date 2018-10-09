Число погибших в шахте "Листвяжная" увеличилось до девяти

43 пострадавших находятся в медицинском учреждении.

Число погибших в результате чрезвычайного происшествия на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до девяти. Об сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

В настоящее время на месте ЧП продолжается спасательная операция. Всего в мероприятиях задействованы 173 человека и 39 единиц специальной техники. Работа шахты приостановлена. Связь с оставшимися под землёй горняками осложнена.

Работают 19 отделений, которые идут по всем выработкам к дальнему штреку, в котором, по нашим предположениям, находятся люди. Системы вентиляции работают, загазованность минимальная. Все силы и средства, которые есть в области, развернуты. Сергей Цивилев, глава Кузбасса

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло задымление. В ней находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. На данный момент в медицинском учреждении оказывается помощь 43 горнякам.

Ранее в столице Сомали произошел взрыв.

Видео: Telegram/Цивилев.Live