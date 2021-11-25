В Могадишо произошел взрыв: есть жертвы

Погибли не менее пяти человек: школьники и педагоги.

В столице Сомали произошел взрыв. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства Reuters. В СМИ сослались на местные медицинские учреждения. По меньшей мере пять человек погибли. Известно, что трагедия зафиксирована на территории школы в городе Могадишо.

Пока мы знаем о пяти погибших и 23 раненых. сотрудник скорой помощи

Сомалийский новостной портал Goobjoog News уточнил читателям о том, что среди пострадавших от взрыва были дети и учителя. Взрыв произошел около учебного учреждения и больницы в районе Ходан. Взрывная волна повредила стены у двух этих зданий. Авторы портала Somali Guardian полагают, что целью террористов была проходившая возле школы автоколонна миротворческой миссии Африканского союза. Власти страны рассказали, что за теракт ответственность взяли члены группировки "Аш-Шабаб" (запрещенное террористическое движение).

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Фото и видео: YouTube /Xulka TV