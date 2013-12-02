В Белграде прогремели взрывы на фабрике ракетного топлива

По данным СМИ, в результате инцидента погибли два человека.

Несколько взрывов прогремели на фабрике ракетного топлива под Белградом. Об этом сообщает издание Telegraf.

По информации источника, инцидент произошел в районе Бубань-Поток недалек от въезда в столицу Сербии. Взрыв произошел на фабрике, производящей топливо для противоградных ракет.

Полиция прибыла на место и оцепила район взрыва. Его причины уточняются. По данным СМИ, в результате инцидента погибли два человека. Также пострадали 16 человек.

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Видео: Telegram / Военный обозреватель