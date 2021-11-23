В трагедии около Ларвика погибли три человека.

В Норвегии упал учебный легкий самолет. Об этом рассказали представители местной телевизионной компании NRK со ссылкой на правоохранительные органы. В полиции уточнили, что воздушное судно потерпело крушение в районе Тведален у города Ларвик утром 23 ноября. Все пассажиры и пилот, находившиеся на борту, погибли. Жертвами трагедии стали три человека: инструктор и двое его учеников.

Надежды найти выживших, к сожалению, нет. Тур Эриксен, глава отдела полиции в Ларвике.

Известно, что информацию о крушении самолета представители закона получили от очевидца. Самолет упал на территории лесного массива. Фюзеляж судна полностью разрушен при столкновении о землю.

МЧС: на борту разбившегося под Иркутском самолета было девять человек.

Фото и видео: nrk.no