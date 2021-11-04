МЧС: на борту разбившегося под Иркутском самолета было девять человек

На борту воздушного судна находились пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз.

На борту самолета, который потерпел крушение в Иркутской области, находились девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя главка МЧС по региону Андрея Рябоволова.

На данный момент удалось обнаружить останки шестерых жертв авиакатастрофы. Отмечается, что из девяти находящихся на борту воздушного судна четверо были россиянами, трое - белорусами, двое - украинцами. По информации главы региона Игоря Кобзева, в самолете могли находиться двое сопровождающих от компании "Заполярье".

По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Андрей Рябоволов, замруководителя главка МЧС по Иркутской области

Напомним, самолет Ан-12 потерпел крушение 3 ноября в районе населенного пункта Пивовариха. Он совершал рейс Якутск – Иркутск. По предварительным данным, выживших нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в Тверской области после пожара возбудили дело об убийстве трех человек.

Видео: