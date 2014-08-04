Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

На его борту находились семь человек.

Самолет Ан-12, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сибирский авиационный спасательный центр.

Ранее днем самолет исчез с экранов радаров над Иркутской областью. Место крушения Ан-12 обнаружено - район села Пивовариха. В МЧС сообщили, что на его бору находились семь человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место крушения. Для потушения пожара задействовали 46 человек и 17 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано.

Также сообщается, что самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Он выполнял грузовой рейс.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области, Telegram/SHOT