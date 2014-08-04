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Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

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На его борту находились семь человек.

Самолет Ан-12, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сибирский авиационный спасательный центр.

Ранее днем самолет исчез с экранов радаров над Иркутской областью. Место крушения Ан-12 обнаружено - район села Пивовариха. В МЧС сообщили, что на его бору находились семь человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место крушения. Для потушения пожара задействовали 46 человек и 17 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано.

Также сообщается, что самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Он выполнял грузовой рейс.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области, Telegram/SHOT

Теги: авиакатастрофа, ан-12, иркутская область, самолет
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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