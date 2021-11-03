В Тверской области после пожара возбудили дело об убийстве трех человек

По данным СМИ, пожар устроили двое подростков.

В Тверской области возбудили уголовное дело об убийстве трех человек в результате пожара в заброшенном здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел 1 ноября в городе Конаково. После тушения пожара в заброшенном доме спасатели обнаружили обгоревшие тела троих мужчин, чьи личности устанавливаются. Здание было отключено от коммуникаций. Также сообщается. что очаг возгорания находился на полу под лестничным маршем первого этапа.

По данным СМИ, пожар устроили двое подростков, которые подожгли аэрозольный баллончик и бросили его в дом. Здание сгорело за несколько минут. Сами подростки подтвердили свою причастность к поджогу здания.

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Видео: ВК/Подслушано Конаково Завидово Редкино