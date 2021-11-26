В "Листвяжной" спасатели нашли живого шахтера

Пострадавшего горняка сейчас транспортируют в больницу.

В шахте "Листвяжная" после аварии нашли живого горняка. Об этом журналистам объявил находящийся на месте трагедии временно исполняющий обязанности руководителя ГУ МЧС Александр Чуприян. Глава региона Сергей Цивилев заметил, что выжившего работника объекта сейчас госпитализируют. В настоящее время в спасательной операции принимают участие три отделения экстренного ведомства. Задействованы 17 человек.

Напомним, что утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей трудились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели. Спустя некоторое время операцию пришлось отменить из-за угрозы нового взрыва. Согласно официальной статистике, к данному моменту погибшими считаются 52 человека — 46 шахтеров и шесть сотрудников МЧС. Еще 49 пациентов находятся в больницах — 38 рабочих и 11 горноспасателей. Трагедия произошла из-за взрыва метана.

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

