Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная"

Глава кабмина РФ начал заседание с минуты молчания.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования семьям погибших в шахте "Листвяжная". С минуты молчания началось очередное заседание кабинета министров. Чиновник уточнил, что вице-премьер Александр Новак сейчас возглавляет комиссию по чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Кемеровской области. Сегодня на Кузбассеу него запланировано первое собрание. Государство окажет материальную и психологическую поддержку семьям пострадавших и погибших. На Кузбасс отправлен спецборт с медмцинским оборудованием.

Важно поддержать семьи. Люди переживают потери близкого человека. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе вместе с вами переживает вся страна. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что трагедия на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. По последним официальным данным, погибли свыше 50 человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин рассказал журналистам о том, что причиной происшествия считается взрыв метана. Мишустин заметил, что обстоятельства трагедии будут изучены экспертами тщательнейшим образом.

В "Листвяжной" спасатели нашли живого шахтера.

Фото и видео: Правительство России