Адвокат требует избрать в отношении Соколова более "мягкую меру"

Октябрьский районный зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что адвокат доцента Соколова намерен обжаловать муру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-лужба судов Петербурга.

Октябрьский районный суд уже зарегистрировал апелляционную жалобу. Адвокат заявил, что суд еще не знат всех обстоятельств дела, чтобы заключать Соколова под стражу.

"Судом преждевременно удовлетворено ходатайство следователя", —сказано в документе.

Сторона защиты просит городской суд отменить постановление и избрать в отношении Соколова более мягкую меру.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна.

Ранее мы сообщали о том, что Министр культуры России Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с Джокером.

Фото:объединенная пресс-служба судов Петербурга