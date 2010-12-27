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Мединский: "Если вам так нравился "Джокер", то почему не нравится Соколов?"
Сегодня, 16:37
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nastya960

Мединский: "Если вам так нравился "Джокер", то почему не нравится Соколов?"

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Мединскому не понравилась озабоченность этой темой и этой личностью, которая смещает акценты с истории и культуры.

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с Джокером.  Таким образом министр ответил на вопрос, прозвучавший на лекции в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?

 — ответил Мединский

Министру культуры не понравилась озабоченность этой темой и этой личностью, которая смещает акценты с истории и культуры.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Ранее Мединский рассказал на форуме в Петербурге, кого считает культурным человеком.

Фото: Piter.tv

Теги: джокер, мединский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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