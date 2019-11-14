Министр культуры строго высказался о культурной вовлеченности россиян и роли в этом сайтов министерства культуры.

В четверг, 14 ноября, министр культуры Владимир Мединский рассказал на форуме в Петербурге, кого считает культурным человеком. Видео с места событий прислал корреспондент Piter.TV.

Мединский очень жестко высказался касательно культурной вовлеченности россиян и роли в этом сайтов министерства культуры.

"У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф" — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России", — заявил министр культуры.

Он отметил, что "Культура.рф" — главная в стране и самая популярная из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете. По словам министра культуры, на ней любой желающий может найти спектакли, лекций и документальные фильмы.

В этом году в культурном форуме примут участие 34 тысячи человек из 91 страны, в прошлом году было 29 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга подписало соглашение с "Русской медиагруппой".

Видео:Piter.TV