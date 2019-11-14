Правительство Петербурга подписало соглашение с "Русской медиагруппой"

На VIII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Закрытым акционерным обществом "Русская медиагруппа".
В этом году мы отмечали 75-летие полного освобождения нашего города от фашистской блокады и "Русское радио" и "Русская медиагруппа" сделало нам такой подарок. Это был Ледовый дворец, прекрасная концертная программа, которая стала изюминкой в нашем праздновании. И самое главное, они собрали все предприятия нашего города, которые работали в дни блокады. Хотел бы поблагодарить, с вами надёжно,
– отметил Александр Беглов
Соглашение губернатор Александр Беглов и председатель Совета директоров ЗАО "Русская медиагруппа" Сергей Бунин подписали в Главном штабе Эрмитажа.
В Главном Штабе Эрмитажа открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Видео: Piter.TV
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