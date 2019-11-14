  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:01
69
nastya960
Код вставки плеера

Правительство Петербурга подписало соглашение с "Русской медиагруппой"

0 0

Соглашение подписали в Главном штабе Эрмитажа в рамках Международного культурного форума.

На VIII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Закрытым акционерным обществом "Русская медиагруппа".

В этом году мы отмечали 75-летие полного освобождения нашего города от фашистской блокады и "Русское радио" и  "Русская медиагруппа" сделало нам такой подарок. Это был Ледовый дворец, прекрасная концертная программа, которая стала изюминкой в нашем праздновании. И самое главное, они собрали все предприятия нашего города, которые работали в дни блокады. Хотел бы поблагодарить, с вами надёжно,

– отметил Александр Беглов

Соглашение губернатор Александр Беглов и председатель Совета директоров ЗАО "Русская медиагруппа" Сергей Бунин подписали в Главном штабе Эрмитажа.  

В Главном Штабе Эрмитажа открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Видео: Piter.TV

Теги: беглов, культурный форум, русская медиагруппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии