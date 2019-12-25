Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории для школьников

Помощник президента Владимир Мединский стал главой группы, которая будет создавать новый школьник учебник по истории. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Предполагается, что пособие будут писать в течение года. Книгу не будут создавать с нуля. В нее войдут материалы существующих учебников. Например, издание Анатолия Торкунова считается примером качественного учебника.
Напомним, в Министерстве просвещения заявили, что с 1 сентября в российских колледжах заменят учебники истории, в которых уделялось мало внимания Сталинградской битве.
Ранее на Piter.tv: Милонов предложил включить в школьную программу главные книги религиозных течений.
Фото: Pxhere
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