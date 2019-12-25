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Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории для школьников
Сегодня, 19:10
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Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории для школьников

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Книгу не будут создавать с нуля. В нее войдут материалы существующих учебников.

Помощник президента Владимир Мединский стал главой группы, которая будет создавать новый школьник учебник по истории. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Предполагается, что  пособие будут писать в течение года.  Книгу не будут создавать с нуля. В нее войдут материалы существующих учебников. Например, издание Анатолия Торкунова считается примером качественного учебника.

Напомним, в Министерстве просвещения заявили, что с 1 сентября в российских колледжах заменят учебники истории, в которых уделялось мало внимания Сталинградской битве.

Ранее на Piter.tv: Милонов предложил включить в школьную программу главные книги религиозных течений.

Фото: Pxhere

Теги: мединский, новый учебник по истории, образование, учебник истории, школа, школьная программа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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