Сугробы, наледь, сосульки и прорывы: как справляются с зимними трудностями в Хельсинки и Петербурге

Piter.TV узнал об особенностях зимней уборки у финского урбаниста, а заодно сравнил чистоту Петербурга и Хельсинки, живущих в одном климате.

Нынешний декабрь в Петербурге оказался эталонно проблемным: зимняя сказка с пушистым снегопадом и побелевшими деревьями радовала горожан всего несколько дней – после город погряз в трудностях. Сначала Петербург оброс сугробами, тротуары заплыли нечищенной снежной кашей, городские теплосети не выдержали встречи с крепкими морозами и стали часто прорываться, а на крупных шоссе образовался транспортный коллапс. Затем погода приподнесла внезапную оттепель, и неубранный снег превратился в лужи, подмерзающие в минусовую температуру. Горожане перестали месить снег и начали скользить, падать и получать сосульками по головам. Новые снегопады Петербург встречал 10-балльными автомобильными пробками и нехваткой рабочих рук, готовых разгребать сугробы.

Piter.TV решил узнать, как выглядит зима у соседствующего с Петербургом в одном климате финском Хельсинки, и поговорил с финским урбанистом и автором блога From Rurban to Urban Тимо Хамалайненом.

Нынешний декабрь в Хельсинки был таким же нестабильным по температуре: город переживал и легкий минус, и морозец до -14, и потепление до +4, и чехарду дождей со снегом в течение двух недель. 28 декабря в финской столице, как показывают фотографии местных жителей из соцсетей, лежал снег – дороги покрыты небольшим его слоем, сугробы заметны только у частных домов.

Как рассказал Тимо Хамалайнен, ответственность за уборку снега в Финляндии несут сразу три стороны: правительство страны, власти города и владельцы недвижимости.

Национальное правительство очищает большие дороги (автомагистрали, ведущие в город), власти Хельсинки очищают все остальные улицы и тротуары за пределами центра города, а в центре ответственность разделена между городом и владельцами недвижимости (владельцы недвижимости, как правило, отвечают за уборку тротуаров перед зданиями). Тимо Хамалайнен

Также владельцы недвижимости следят за состоянием водостоков и ливневок у зданий (они не должны быть забиты снегом), чистят автобусные и трамвайные остановки, если они установлены на тротуарах, а также пешеходные дорожки, отделенные от велосипедных, например, деревьями. За чистоту остальных остановок общественного транспорта, а также велосипедных дорожек, дорожкек в парках отвечает город. Городская уборочная техника освобождает от снега сначала оживленные улицы, используемые общественным транспортом, а затем переходит на жилые. Для автовладельцев работает специальное онлайн-расписание зимней уборки, чтобы водители могли заранее с ним ознакомиться и отогнать машину. В Петербурге в качестве таких предупреждений работают бумажные объявления на домах.

Чистят улицы, по словам Хамалайнена, в иерархическом порядке. О том, какие участки очистят в первую очередь, финнов информирует онлайн-карта зимней уборки: красным цветом обозначены самые оживленные улицы, по которым ездит транспорт, желтым – менее оживленные, розовым – улицы с небольшой проходимостью. В Северной столице за чисткой улиц уже в процессе уборки позволяет следить онлайн-карта передвижения уборочной техники и дворников. Правда, она больше годится для того, чтобы видеть отсутствие техники в каком-либо районе и оперативно жаловаться на нерасчищенные дороги.

Быстрее всего снег исчезнет именно с красных участков. Счищенный на обочины снег может пролежать там некоторое время, но это разрешено – под временное хранение снега отведены определенные места у проезжих частей и так называемые отвалы на окраинах парков, рыночных площадях, открытых пространствах. Как только "хранилища" переполняются или прогноз обещает снегопад, кучи вывозят на снежные свалки на суше и в море – на территории Хельсинки их восемь. На густо застроенных территориях подобный план не работает, поэтому счищенный с дорог снег оттуда сразу же вывозят. Сугробы нельзя оставлять у пешеходных переходов, у мостов, на участках, которые могут блокировать обзор на перекрестках. Петербуржцам, в то же время, предлагают "потерпеть" затянувшуюся уборку и лицезреть многометровые снежные кучи по всему городу.

Со скользкими дорогами финны борются с помощью соли и гравийной крошки, рассказал Тимо Хамалайнен и поделился интерактивной картой местного жителя, которую тот создал на основе открытых данных города. Дороги на ней окрашены в различные цвета в зависимости от того, какую посыпку использовали рабочие.

Светло-серый или белый цвет – это добавление гравия, красный – нанесение соли, а желтый – очистка улицы от снега. Тимо Хамалайнен

На кусочке карты заметно, что для одной улицы задействовали сразу очистку от снега и посыпку солью. Комплексный подход к уборке, судя по карте, довольно распространен. Посыпку петербургских улиц пескосоляной смесью получится только застать в процессе, результаты работы также можно оценить лишь при выходе на улицу. Химические реагенты и гранитную крошку в городе не используют по регламенту и "экологическим" соображениям.

За самую опасную зимнюю проблему, сосульки, ответственность несут владельцы недвижимости.

Они (владельцы недвижимости, прим. ред.) нанимают услуги профессиональных снегоочистителей, чтобы убрать снег, если его слишком много. Они также будут ограждать любые опасные участки до тех пор, пока не будет сброшен снег и/или сосульки. Обычно, если идет снегопад, эта уборка проводится быстро и/ или опасные зоны помечаются для обеспечения безопасности людей. Тем не менее, время от времени случаются травмы от падения снега и льда. Иногда даже смертельные травмы. Тимо Хамалайнен

Напоследок Piter.TV спросил урбаниста о проблемах с теплоснабжением и трубами в зиму. Блогер отметил, что изредка теплосети Хельсинки дают течи, но сравнивать ситуацию с Петербургом не получится – "у нас меньше сломанных труб, благодаря систематическому техническому обслуживанию и мониторингу".

Стоит отметить, что между теплосетями Хельсинки и Петербурга есть разница: финская система почти полностью представляет собой централизованную сеть теплоснабжения – тепло производится в комбинации с электроэнергией (ТЭЦ). Большинство домов в Хельсинки отапливается централизованным теплоснабжением (ЦТ) в течение всего года, 90% тепла производится именно на ТЭЦ. Кроме того, всем теплом города заведует только одна энергетическая компания Helen Oy. В Петербурге же ЦТ "преобладает", но не покрывает его целиком. Кроме того, за отопление города отвечают сразу несколько организаций (ГУП "ТЭК", "Теплосеть", ПАО "ТГК-1", "Петербургтеплоэнерго").

Последний крупный прорыв Хельсинки пережил в декабре 2019 года, когда без тепла остались сразу несколько районов города, а кипятком затопило улицу Ууденмаанкату в районе Пунавуори и подвалы близлежащих домов. Как заявлял в интервью местным финским журналистам сотрудник Helen Oy, подобных прорывов в городе не было с 2017 года. Специалисты, заявлял сотрудник, "постоянно анализируют состояние труб" и следят за сроком их эксплуатации. Как и в Петербурге, финские теплоэнергетики обновляют несколько километров теплосетей каждый год – особенно скрупулезно к этому процессу относятся в центральном районе, где сеть централизованного теплоснабжения начала работать в середине прошлого века. Облегчают работу специалистам специальные сигнальные провода в трубах, позволяющие обнаруживать утечки "с точностью до метра". Маленькие же утечки, от которых не застрахована ни одна труба, легко ликвидируются, благодаря густо проложенной под землей сети-дублеру. Не оставлять дома без тепла позволяют также дополнительные отопительные установки в городских тепловых пунктах, отвечающие за местное теплоснабжение в случае аварий.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: скриншоты world-weather.ru; auratkartalla.com; kartta.hel.fi; Instagram / eemelijan; mjarveli