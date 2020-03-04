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В Петербурге от коронавируса скончались еще 50 пациентов
Сегодня, 13:32
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В Петербурге от коронавируса скончались еще 50 пациентов

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За минувшие сутки в России инфекцией заразились 13 721 человек. У 16 процентов болезнь протекает без симптомов.

В Северной столице зарегистрировали 50 летальных исходов от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 14 июня.

На сегодняшний день больше всего заболевших в Москве - 6 590 человек. В Петербурге недуг подхватили 865 горожан, что на три больше, чем накануне. В Ленобласти - 105. Сравнивая эти показатели с теми, что были днем ранее, можно прийти к выводу, что суточное число заражений растет. 

Победить COVID-19 за этот же период смогли 8 312 россиян. Из них 959 пациентов из Северной столицы и 69 - жители Ленобласти. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 21,6 тыс. петербуржцев обследовались на коронавирус. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 8490 человек. 

Напомним, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня. В связи с этим отменяется "Бал медалистов". 

Фото: Piter.tv

 

Теги: коронавирус, летальные исходы, пандемия, северная столица
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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