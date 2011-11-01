В Петербурге не будет "Бала медалистов" из-за новых ограничений

С 17 июня в городе запрещено проводить мероприятия, в которых участвует свыше 3 тысяч человек вне зависимости от места торжества.

Отличники-выпускники не смогут в этом году прийти на "Бал медалистов" в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Губернатор Северной столицы в постановлении № 121 ввел ограничения в проведении культурно-массовых мероприятий в городе.

Ежегодный праздник лучших выпускников школ проводится в Петербурге в конце июня. Традиционно на него приглашают школьников, которые получили медаль "За особые успехи в учении".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в день "Алых парусов" запретят торговлю алкоголем. Запрет не распространяется в заведениях общепита и магазинах беспошлинной торговли на слабоалкогольную продукцию – пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и т.п.

Фото: pixabay