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Еще 21,6 тыс. петербуржцев обследовались на коронавирус
Сегодня, 10:01
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Еще 21,6 тыс. петербуржцев обследовались на коронавирус

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Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрава, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник.

За последние сутки в Северной столице проверили на Covid-19 свыше 21 600 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации  Петербурга 14 июня. 

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 8490 человек. 

Напомним, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня. Так, с четверга запрещается работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. Не будут работать  детские комнаты и различные развлекательные точки, приостанавливается торговля и оказание услуг на островках. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов и Наталия Башкетова обсудили эпидемиологическую ситуацию в Петербурге. Градоначальник подтвердил, что в Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

Фото: Piter.tv

Теги: единая информационно-справочная служба, ковид в петербурге, номер 122, пандемия
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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