Еще 21,6 тыс. петербуржцев обследовались на коронавирус

Записаться на прививку можно по номеру "122", на сайте Горздрава, через портал Госуслуги и через колл-центры поликлиник.

За последние сутки в Северной столице проверили на Covid-19 свыше 21 600 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 14 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 8490 человек.

Напомним, что Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня. Так, с четверга запрещается работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. Не будут работать детские комнаты и различные развлекательные точки, приостанавливается торговля и оказание услуг на островках.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов и Наталия Башкетова обсудили эпидемиологическую ситуацию в Петербурге. Градоначальник подтвердил, что в Петербурге усилят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

Фото: Piter.tv