Свалку в Купчино начали убирать после сюжета Piter TV

На огромной свалке напротив метро "Купчино" было замечена убирающая мусор техника.

Piter.tv обратил внимание на свалку на Витебском проспекте в мае этого года. По данным местных жителей, груды мусора в зеленой зоне росли на протяжении года.

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, активистам пришлось устроить флешмоб — выставлять на свалке портреты чиновников, по их мнению, ответственных за загрязнение.

После выхода сюжета редакция получила ответы на официальные запросы от ряда государственных структур, в том числе администрации Московского района и Комитета по благоустройству. Они сообщили, что обязательства по вывозу отходов со свалки взяла на себя компания "Новый век".



ООО "Новый век", входящее в девелоперскую группу PLG, планирует возвести напротив метро "Купчино" инвест-отель in2it. Ранее представитель компании заявил Piter.tv, что свалка наносит своим видом "эстетический и гигиенический ущерб" и будет убрана в ближайшее время.

Ранее Piter.tv показал, как петербурженка спустя 7 лет вернулась на руины дома, где жила ее семья.