В администрации уточнили сроки начала уборки мусорной свалки в Купчино

Вывоз отходов ложится на плечи компании "Новый век".

2 июня Piter TV опубликовал ответы комитета по благоустройству и "Новый век", где сообщалось, кто виноват в возникновении несанкционированной свалки мусора напротив станции метро "Купчино".

Компания "Новый век" пообещала заняться вывозом отходов со свалки, однако точных сроков они не указали. 3 июня в редакцию пришел ответ из администрации Московского района с уже более подробными сроками ликвидации свалки.

"Администрация Московского района провела на месте выездное совещание с участием представителей ООО "Новый век", по итогам которого компания взяла на себя обязательства по отчистке территории. Представители компании приступят к работам в июне 2020 года". - сообщили в администрации Московского района.

Напомним, что компания ООО "Новый век" планирует возвести напротив метро "Купчино" инвест-отель in2it.

Фото: Piter.TV