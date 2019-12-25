В администрации уточнили сроки начала уборки мусорной свалки в Купчино

2 июня Piter TV опубликовал ответы комитета по благоустройству и "Новый век", где сообщалось, кто виноват в возникновении несанкционированной свалки мусора напротив станции метро "Купчино".
Компания "Новый век" пообещала заняться вывозом отходов со свалки, однако точных сроков они не указали. 3 июня в редакцию пришел ответ из администрации Московского района с уже более подробными сроками ликвидации свалки.
"Администрация Московского района провела на месте выездное совещание с участием представителей ООО "Новый век", по итогам которого компания взяла на себя обязательства по отчистке территории. Представители компании приступят к работам в июне 2020 года".
- сообщили в администрации Московского района.
Напомним, что компания ООО "Новый век" планирует возвести напротив метро "Купчино" инвест-отель in2it.
Фото: Piter.TV
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