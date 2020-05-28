Жители Купчино просят Владимира Ушакова разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте

Точкой притяжения стал снос гаражей, расположенных прямо напротив метро "Купчино". До конца строительный мусор вывезти не смогли.

Встречать знойное лето надо на берегу небольшого озерца. Вот только для жителей Купчино с этим возникла небольшая проблема. Прямо напротив станции метро, у пожарного водоема раскинулась омерзительно прекрасная мусорная свалка.

На месте снесенных год назад гаражей возникла стихийная свалка, которая привлекает к себе всех, кому не лень. Тут можно найти и сгнившие овощи, и фрукты, коробки, банки, бутылки. В общем полный комплект для удручающего пейзажа.

Как жильцы, мы боремся, стараемся вызывать полицию, если видим какие-то факты нарушения, но это все в таком масштабе, что своими силами это сделать нереально. Что туда свозят, однозначно не может никто сказать, потому что сюда свозят все что угодно и полиция это особо не контролирует. Я обращался в МВД Московского района, меня пригласили на встречу, что бы как-то выяснить есть ли опасный мусор. Я пришел в участок, а он закрыт на время эпидемии. Это говорит о том, что встречи назначает один человек, а по факту кто за это отвечает – не найти концов. Егор Иванов, житель ЖК "Квартет", активист

Земля, если верить Кадастровому реестру, не принадлежит никому, так что убирать ее никто не собирается. Поэтому вся ответственность ложится на плечи района. Однако новый бюджет Московского будет сформирован только в 21, но включать строку о вывозе отходов с этой территории в него не планируют. Ближайший срок –22 или 23 год. Активисты возмущенно восклицают – ведь сам Беглов, еще будучи ВРИО, говорил, что стоимость вывоза свалки равна стоимости постройки детского сада. Получается, что к 23 стоимость вывоза составит 4 детских сада.

По этой ничейной территории любят гулять местные жители, в основном вокруг водоема. Однако груды промышленного мусора могут запросто прервать безмятежную прогулку, а ящики со сгнившими фруктами привлекают грызунов. Место облюбили и закладчики – зиплок с наркотиками довольно просто спрятать в таком разнообразии укромных объектов.

Для привлечения внимания к проблеме этой свалки активисты поступили довольно экстравагантно – они "нашли" портрет Ушакова Владимира Николаевича, главы администрации московского района и просят, что бы он вернулся в кабинет к своему законному хозяину.

Портрет всегда привлекает внимание. По нашей задумке он был очевидно утерян и "случайно" попал сюда. После того, как мы объявили о находке, портреты "нашлись" еще на некоторых местах, на некоторых свалках. Мы надеемся, что это перерастет в какое-то массовое явление и будет привлекаться внимание администрации, связывая проблему с ответственным за эту проблему лицом. Андрей Калашников, лидер движения "Петербург, город перемен"

Своеобразный флешмоб действительно начал расходится по городу – похожие портреты уже "нашли" Кировском и Приморском районах. Активисты уверены, что совместными усилиями смогут доказать городским властям важность проблемы.

А тут, в общем то, не так уж все и плохо. Можно посидеть, пожарить шашлыки – приятно провести время с компанией. Тут, например, мы видим лук, банку с тушенкой, ложки и кружки. Даже зубная щетка есть. Складывается реальное впечатление, что тут кто-то живет.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, vk.com/public188408514, vk.com/gorodperemen_spb