Компания "Новый век" пообещала в ближайшее время вывезти мусор со стихийной свалки в Купчино

Несанкционированная свалка отходов, расположенная прямо напротив метро "Купчино", появилась больше года назад из-за сноса гаражей.

Совсем недавно Piter.TV показали стихийную свалку, возникшую прямо напротив станции метро "Купчино" год назад. По словам местных жителей, незаконно сбрасывать отходы там стали после сноса гаражей.

По кадастровой карте было обнаружено, что замусоренной землей никто не владеет.

Мы направили официальный запрос в администрацию Московского района и комитет по благоустройству города, где спросили, кто в ответе за свалку и когда ее ликвидируют.

В комитете по благоустройству ответили, что ранее на этом земельном участке располагались гаражи, принадлежащие Первичной организации № 19 Московской районной общественной организации Санкт-Петербурга – местного отделения Всероссийского общества автомобилистов.

Строительная компания ООО "Новый век", которая производит в этом районе возведение гостиничных зданий, выразила готовность взять на себя обязательства по осуществлению комплекса мероприятий по решению имущественно-правовых вопросов и освобождению земельных участков от гаражных строений



- сообщили в комитете по благоустройству.

В комблаге заверили, что администрацией Московского района "неоднократно направлялись обращения на имя генерального директора ООО "Новый век" по вопросу вывоза демонтированных строений". И что застройщик готов рассмотреть вопрос по очистке территории в конце 2 квартала 2020 года.

ООО "Новый век", входящее в девелоперскую группу PLG, по данным на официальном сайте компании, возводит в 30 метрах от Купчино инвест-отель In2it. В комменариях Piter TV представитель "Нового века" подтвердил данные комитета по благоустройству, отметив, что хоть территория свалки не входит в границы земельного участка ООО "Новый век", мусор своим видом наносит месту "эстетический и гигиенический ущерб".

Принимая во внимание эстетический и гигиенический ущерб, который свалка привносит в локацию, компания в ближайшее время приступит к вывозу отходов



- заверили в ООО "Новый век".

При этом точных сроков в компании не назвали. Если ориентироваться на ответ комитета по благоустройству, то есть шанс, что жители Купчино избавятся от свалки в этом году.

Фото: Piter.TV