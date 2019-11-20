Петербурженка спустя 7 лет вернулась на руины дома, где жила ее семья

Мы проникли в заброшенный дом в центре Петербурга с девушкой, которая когда-то здесь жила.

Дом 36 на Вознесенском проспекте, в самом центре Петербурга, выглядит непримечательным. Однако именно здесь жил один из героев гоголевского "Носа". Сейчас Нос Майора Ковалева – единственное, что сохранилось от дома. Мы нашли девушку, которая выросла здесь, и помнит время, когда в доме была жизнь. Это не только личная история Екатерины, это пример, как исторические дома Петербурга после расселения разрушаются и становятся пристанищем для мародеров и бездомных.

Я здесь родилась и выросла, потом вышла замуж и переехала. Мама осталась здесь до 2011, она была одной из последних расселенок. Мы жили во втором дворе, квартиры были страшные по коммунальным меркам, но все, что находилось в комнатах, несмотря на всю бедноту и ущербность коммунального пространства, все равно жители берегли. Екатерина Соколова, жительница дома №36 на Вознесенском проспекте

Нам удалось попасть в квартиру, где жила Екатерина. Две комнаты, объединенные родителями, сейчас выглядят удручающе. Только большая печь напоминает о былом уюте в этих стенах. Весь дом разрушен, в некоторых местах уже обвалился потолок. Однако формально дом находится под охраной государства.

С одной стороны, я рада, что вернулась сюда, вероятно, возможности такой уже не будет после реконструкции, если она состоится. Мне очень грустно, я переживаю за дом, за то, что он в таком состоянии. Точно знаю, что на момент консервации здесь было, что сохранять. Можно было спасти декор в фасадной части дома, лестницы, помещения, сохранить уникальный двор со световым фонарем. Жаль, что мы теряем это наследие, с которым нам в детстве удалось соприкоснуться, пусть и не в таком парадном виде. Екатерина Соколова, жительница дома №36 на Вознесенском проспекте

Дом 36 на Вознесенском проспекте расселили в 2011 году, затем его законсервировали. С тех пор дом остается заброшенным и с каждым днем все сильнее разрушается.

Фото и видео: Piter.TV