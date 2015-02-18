Мужчина, напавший на посетителей гипермаркета "Окей" в Петербурге, находится в состоянии острого психоза

Перед совершением преступления он не принимал наркотики или алкоголь.

В минувшую пятницу, 25 октября, в торговый зал ворвался агрессивный мужчина, который начал метать бутылки с алкоголем в покупателей, а затем вооружился двумя кухонными ножами и напал на окружающих.

Благодаря своевременным действиям свидетелей трагедии, злоумышленнику не удалось нанести кому-либо смертельные ранения. В результате нападения пострадали пять человек. Преступником оказался 44-летний петербуржец, бывший тренер по фехтованию, который пока не был допрошен. Информированные источники поделились с изданием SPB.KP.RU. информацией о том, что мужчина всё ещё находится в остром психозе, поэтому следствие не проводит с ним каких-либо действий. Его состояние крайне тяжёлое, и даже медики не делают прогнозов. Перед совершением преступления он не принимал наркотики или алкоголь. Если здоровье нападавшего улучшится, напавшего допросят, после чего будет принято решение относительно меры пресечения. Возможно, вместо заключения в СИЗО его направят в психиатрический стационар.

Мужчине предъявляют обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Ранее брат подозреваемого рассказывал, что тот стал замкнутым, жил один и практически не контактировал с окружающими. У него не было семьи, и родственники допускают возможность, что он мог страдать депрессией и иметь проблемы с психическим здоровьем.

Между тем, четверо пострадавших от нападения всё ещё проходят лечение в больницах Петербурга. Один из раненых уже переведён на амбулаторное лечение. Наиболее серьёзные травмы получил охранник магазина, пытавшийся остановить преступника.