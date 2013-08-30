Установлена личность мужчины, напавшего на посетителей гипермаркета в Московском районе

На допросе задержанный заявил, что причиной его действий стала ненависть к окружающим.

Подозреваемым в нападении на покупателей гипермаркета "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге оказался 44-летний местный житель. Как сообщает Telegram-канал Baza, ранее мужчина профессионально занимался фехтованием.

Cогласно данным Telegram-канала SHOT, на допросе задержанный заявил, что причиной его действий стала ненависть к окружающим. Известно, что мужчина проживал неподалеку от гипермаркета, регулярно посещал его и покупал крепкие спиртные напитки. Жители Московского района выражали недовольство его агрессивным поведением.

В Росгвардии сообщили о помощи пострадавшим. Первая группа, реагируя на сигнал тревоги, быстро прибыла на место и немедленно вошла в здание магазина. Вторая группа появилась через три минуты и оказала первую помощь одному из охранников, ставших жертвами нападения.