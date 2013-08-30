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Установлена личность мужчины, напавшего на посетителей гипермаркета в Московском районе
Сегодня, 13:56
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Установлена личность мужчины, напавшего на посетителей гипермаркета в Московском районе

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На допросе задержанный заявил, что причиной его действий стала ненависть к окружающим. 

Подозреваемым в нападении на покупателей гипермаркета "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге оказался 44-летний местный житель. Как сообщает Telegram-канал Baza, ранее мужчина профессионально занимался фехтованием.

Cогласно данным Telegram-канала SHOT, на допросе задержанный заявил, что причиной его действий стала ненависть к окружающим. Известно, что мужчина проживал неподалеку от гипермаркета, регулярно посещал его и покупал крепкие спиртные напитки. Жители Московского района выражали недовольство его агрессивным поведением.

В Росгвардии сообщили о помощи пострадавшим. Первая группа, реагируя на сигнал тревоги, быстро прибыла на место и немедленно вошла в здание магазина. Вторая группа появилась через три минуты и оказала первую помощь одному из охранников, ставших жертвами нападения.

Ранее в МВД показали оперативную съемку из магазина на проспекте Космонавтов.

Фото: Telegram / Baza

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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